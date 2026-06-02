Cumhuriyet Gazetesi Logo
Acun Ilıcalı'nın da yargılandığı 'yasa dışı bahis reklamı' davasında karar çıktı

Acun Ilıcalı'nın da yargılandığı 'yasa dışı bahis reklamı' davasında karar çıktı

2.06.2026 14:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Acun Ilıcalı'nın da yargılandığı 'yasa dışı bahis reklamı' davasında karar çıktı

Sahibi olduğu televizyon kanalındaki bazı futbol maçlarında 'yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edildiği' iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişi hakkında beraat kararı verildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TV8 ve Exxen’de yayımlanan bazı futbol maçlarında 'yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edildiği' iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişi hakkında karar çıktı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Acun Ilıcalı ve diğer 7 sanığın beraatine hükmetti.

1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İlgili Konular: #acun ılıcalı #Exxen #TV8 #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı'nın 'yasa dışı bahis reklamı' davasında yeni karar!
Acun Ilıcalı'nın 'yasa dışı bahis reklamı' davasında yeni karar! Acun Ilıcalı'nın da yargılandığı "yasa dışı bahis reklamı" davası, savcılık makamının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için 16 Nisan’a ertelendi.
Yasa dışı bahis iddiasıyla yargılanıyordu: Acun Ilıcalı'dan duruşma sonrası ilk açıklama! Aylık gelirini açıkladı
Yasa dışı bahis iddiasıyla yargılanıyordu: Acun Ilıcalı'dan duruşma sonrası ilk açıklama! Aylık gelirini açıkladı Yasa dışı bahis reklamları yapıldığı iddiasıyla mahkeme karşısına çıkan iş insanı Acun Ilıcalı, görülen davanın ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, aylık gelirinin ne kadar olduğunu açıkladı.
'Casusluk' iddiaları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı: Acun Ilıcalı'dan final öncesi Southampton açıklaması!
'Casusluk' iddiaları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı: Acun Ilıcalı'dan final öncesi Southampton açıklaması! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Southampton'la eşleşmişti. "Casusluk" iddiaları nedeniyle soruşturma başlatılan Southampton hakkında Ilıcalı'dan ilk açıklama geldi.