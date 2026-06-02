Acun Ilıcalı'nın da yargılandığı 'yasa dışı bahis reklamı' davasında karar çıktı

TV8 ve Exxen’de yayımlanan bazı futbol maçlarında 'yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edildiği' iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişi hakkında karar çıktı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Acun Ilıcalı ve diğer 7 sanığın beraatine hükmetti.

1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.