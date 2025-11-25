Acun Ilıcalı’nın yasa dışı bahis reklamı davasında erteleme

TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın, 5'er yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 2 Temmuz’da görüldü.

Yargılama, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmayla bugün devam etti. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesi nedeniyle bir sonraki duruşmanın 17 Şubat 2026'ya ertelenmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 2 Temmuz 20252te görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar Acun Ilıcalı, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık, Bülent Uçak, Aslı Yaşaroğlu, Ümmü Burhan, Burcu Batu Fakir ve Attila Ceciloğlu ile avukatları katıldı. Duruşmada Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatı da hazır bulundu.

Ilıcalı savunmasında, söz konusu yayınları UEFA'ya başvurarak aldıklarını, yayıncı kuruluş olarak müdahale etme şansı olmadığını savundu.

Diğer sanık arkadaşları adına üzgün olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Hayatımda ilk defa suçlamayla hakim karşısındayım. Mutsuzum ve acı duyuyorum. Yaptığımız tek şey UEFA'ya başvurmak ve maç almak. UEFA'nın net sözleşmesi var, müdahale etme şansınız yok. Sorumlu kim? Oranın federasyonu. Biz yayıncılık görevimizi yaptık. Maçların onların yayınlanmasını istediği yönünde dün UEFA'dan mektup geldi. Türk halkı milli maçı izlemek istiyor, bizde yayınlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebin kabulüne karar verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmederek, duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.