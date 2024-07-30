Acun Ilıcalı şikayet etti... Aziz Yıldırım ’şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı’nın şikayeti üzerine ’şüpheli’ sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 14:13
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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı’nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Burada ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.


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