Acun Ilıcalı şikayet etti... Aziz Yıldırım ’şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı’nın şikayeti üzerine ’şüpheli’ sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı’nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Burada ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
Spor Haberleri
- Olimpiyatta yarışlar nehir kirliliği nedeniyle ertelendi
- Milli judocu Vedat Albayrak, Paris 2024'e veda etti!
- Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Süper Lig ekibine kiralandı!
- Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?
- Aziz Yıldırım 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
- Beşiktaş'ta iki futbolcu için karar verildi!
- Mehmet Topal ilk derbisinde maça damga vurdu!
- Erling Haaland'dan yoğun maç takvimine eleştiri!
- Yusuf Dikeç kimdir?
- Şevval İlayda Tarhan kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Saddam'a yaptığınızı Türkiye Erdoğan'a yaptırmaz'
- İşte 'en çok beğenilen' 5 büyükşehir belediye başkanı
- Ronaldo'ya Suudi Arabistan'da yüklü fatura!
- 'Abbas başka bir tarihte gelecek'
- MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek anket!
- 'Erdoğan, sen işini yapmadın diye...'
- Katliama 'Evet' dedi, 'gerekçesi' tepki çekti
- Seda Sayan’ın cenazeye neden gitmediği ortaya çıktı
- 'Türkiye çıkarılsın'
- 'Sokak röportajında MHP'yi eleştireni bulun' talimatı