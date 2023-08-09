Acu’nun ördüğü barikatı aşarak tehdit eden sanık dün yargılandı: ‘Hayatım söz konusu’

Yayınlanma: 09.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 04:00

Çelik, elinde bıçakla Acu’nun evine yaklaşmasının ardından gözaltına alınarak tutuklandı. Çelik hakkında “ısrarlı takip” “hakaret” ve “silahlı tehdit” suçlarından açılan davanın ilk duruşması dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



‘ISRARLI ŞEKİLDE TAKİP ETTİ’

Duruşmada ağlayarak ifade veren Dilek Acu, “Olay tarihinden önce ben kendisinden uzaklaştırma kararı aldığım halde kendisi devamlı bu kararları delerek beni rahatsız etti. Israrlı şekilde beni takip edip tehdit ediyordu. Evimi yıktırılmaya çalıştı. Evimde hiçbir şekilde huzurlu olamadım hep perdeler kapalı oturuyorduk. Çocuğum da eve gelmek istemediği için yatılı okula verdim. Kendisinden zulümden başka hiçbirşey görmedim. Bizi bir lokma ekmeğe muhtaç ettiler. Evimin kameralarını, elektrik panolarını söktü. Hayatım söz konusu “Bu adam çıktıktan sonra beni öldürmeye yemin etti” dedi. Tutuklu sanık Ahmet Çelik ise iddiaları reddetti.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Acu’nun avukatı Fulya Gökkaya ise “Bu suçlar kanıtlanmıştır; video çekilmiştir. En üst seviyeden sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Sanık ölümle tehdit ettiği için kendisinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 27 Eylül’e erteledi.

‘25 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ’

Davaya müdahillik talebinde bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri adliyenin önünde açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dilek Acu, birlikte olduğu Ahmet Çelik’in şiddetine uğradı. Fail koruma kararını defalarca ihlal etti. Yetkililerin korumadığı Dilek, kendini korumak için evinin önüne barikat kurdu. Koruma kararını etkin uygulamayarak Dilek’in defalarca kez şiddete uğramasına yol açanlardan hesap soracağız. Daha geçtiğimiz ay erkekler tarafından 25 kadın öldürüldü, dokuz kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. ”



