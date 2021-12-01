Adabahçe: ‘Kendi kendine yeten kent’

01 Aralık 2021 Çarşamba, 17:53

Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı adıyla haftada bir gün kurulan yerel üretici pazarı ise aracısız buluşma olanağına kavuşan yerel üretici ile tüketicinin yüzünü güldürüyor. Adabahçe projesi, Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla ilk etapta 4 dönümlük belediye arazisi üzerinde yaşama geçirildi. Böylece yarım yüzyılı aşan bir süredir turizm kenti kimliği ile ön plana çıkan Kuşadası, sahip olduğu bereketli topraklarının, su kaynaklarının ve ikliminin sağladığı avantajdan yararlanarak “kendi kendine yeten kent” olma yolunda önemli bir adım attı. Adabahçe projesi ile bir yandan yerli fideler ve ata tohumları aracılığıyla yerel ürünlerin yetiştirilmesi sağlanırken bir yandan da kent halkının taze, sağlıklı ve ekonomik gıda ürünlerine kolaylıkla ulaşması sağlandı.

FİDELER TOPRAKLA BULUŞTU

Proje kapsamında 2020 yılının haziran ayında binlerce yerli domates, biber ve patlıcan fideleri toprakla buluşturuldu. İkinci etapta ise arazinin 3 dönümlük bir bölümüne yerli salatalık, acur, dolmalık biber, acı-tatlı kıl biber, salkım domates, kavun, karpuz ve kabak fidesi dikilerek börülce, acur, karpuz, dilimli kavun, mısır ve balkabağı tohumları ekildi. Ağustos ayının ortasında Adabahçe ilk mahsüllerini verdi. Kış sezonu içinse yerli pırasa, kereviz, lahana, karnabahar, brokoli fidesinin dikildiği Adabahçe’ye ayrıca binlerce ıspanak, turp, havuç, pancar, bakla, bezelye ve soğan tohumu ekildi.

ÜRETİCİDEN HALKA ‘AdaMarket’

Kuşadası’nda Adabahçe projesinin bir diğer ayağı olan “AdaMarket Ekspres” ismini taşıyan araç da hizmet vermeye başladı. Hem Adabahçe’den elde edilen hem de yerel üreticiler tarafından yerli fide ve tohumlarla üretilen sebze ve meyvelerin yanı sıra evlerde üretilen tarhana, erişte, reçel gibi temel gıda maddelerinin halka direkt ulaşmasını sağlayan Ada- Market Ekspres aracı satışa başladığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. Adabahçe’den elde edilen ürünlerin yanı sıra civardaki tarımsal üretim kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulması için kurulan Halk Ada Market’te halk sağlıklı gıdaya ekonomik olarak ulaşabiliyor. Kuşadası’nda yerel üretici desteklemek ve üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta “Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı” adıyla kurulan yerel üretici pazarı oldu. Kirazlı, Caferli, Çınar ve Soğucak’ta yaşayan yerel üreticilerin iyi tarım uygulamaları ile ürettikleri mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu pazarda kadınlar tarafından yapılan yerel tatlar da bulunuyor. İçli köfteden yaprak sarmasına, otlu börekten keşkek ve aşureye kadar birbirinden lezzetli yiyeceklerin büyük rağbet gördüğü pazarda, doğal yollarla üretilen yumurta, bal ve süt gibi hayvansal ürünler de yer alıyor. El açması gözleme ve bazlama tezgâhları ise pazara ayrı bir renk katıyor.