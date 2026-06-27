Adalar'da başkanvekili seçimi tamamlandı: Özgür Çelik'ten yargılamalara ilişkin

CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen son operasyonlar kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Adalar Belediyesi Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi gerçekleştirildi. Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu Neriman Erduman Konferans Salonu'nda düzenlenen oylamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Medine Pamuk ile AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz yarıştı.

"Kent Uzlaşısı" davası kapsamında yargılaması süren CHP’li meclis üyesi Nesimi Aday'ın katılamadığı ve toplam 7 meclis üyesinin oy kullandığı seçim, dördüncü tura uzadı. İlk üç turda gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine yapılan dördüncü tur oylamada 5 oy alan CHP'nin adayı Medine Pamuk, Adalar Belediyesi Başkanvekili seçildi.

19 HAZİRAN OPERASYONUNUN ARDINDAN MECLİSTE SEÇİM

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Fırat Durak ile meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ve Mehmet Nuri Kara'nın da aralarında bulunduğu 35 kişi, 19 Haziran sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış ve 23 Haziran'da sabaha karşı tutuklanmıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen meclis oylamasının ardından sonucu dışarıda bekleyen CHP'liler, Medine Pamuk'u tebrik etti.

ÖZGÜR ÇELİK: "1 YIL GEÇTİ, HALA ORTADA İDDİANAME YOK"

Seçim sürecini Büyükada'da yakından takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oylamanın ardından yaptığı açıklamada tutukluluk sürelerine ve hukuki sürece sert eleştiriler yöneltti. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasının üzerinden 1 yıl, Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'nun tutukluluğunun üzerinden ise 10 ay geçtiğini hatırlatan Çelik, hala iddianamelerin yazılmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adalar'da, Silivri'de, Ataşehir'de bir an önce iddianamenin yazılmasını bekliyoruz. Aradan aylar, hatta bazı ilçelerimizde 1 yıl geçmiş olmasına rağmen henüz ortada bir iddianame yok. Bu kabul edilebilir bir şey değildir, insanları peşin olarak cezalandırmaktır. Seçilmiş belediye başkanlarının kaçma şüphesi ya da bu aşamadan itibaren bir delil karartma şüphesi söz konusu değil. Yargılamalar normal koşullarda tutuksuz yapılmalı. Bu yapılan insanlara, ailelerine ve çocuklarına zulümdür. Bu zulümlerin bir an önce sona ermesi için, yargılamaların mutlaka tutuksuz yapılması gerekir."

"TÜRKİYE TARİHİ BİR KAVŞAKTA"

Türkiye'nin siyasi ve hukuki açıdan kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Özgür Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının ve milletin kenetlendiğini ifade etti. Çelik, "Türkiye bir yol ayrımında, bir tarihi kavşakta. Bu tarihi kavşakta Türkiye açısından iki tane seçenek var. Önümüzdeki süreçte, ya bu topraklar monarşiye sürüklenecek, otoriter demokratik bir rejime doğru savrulacak ya da bu topraklarda demokrasinin yeniden inşa süreci başlayacak, cumhuriyetin kurumları yeniden inşa edilecek. Bu yapılanlar karşısında hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin birinci partisinin kadroları, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu dimdik ayaktadır" diyerek sözlerini tamamladı.