Adalar vapurunda can pazarı!
Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında çıkan kavga esnasında bir kişi denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için başka bir yolcu denize atlarken, diğer yolcular da denize düşen kişiye can simidi attı.
Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda, geçtiğimiz günlerde yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı.
Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı. Halat yardımıyla denize düşen kişi vapura çıkartıldı.
Denize düşen kişiyi kurtarma çabası vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Trafiği durdurup halay çekenlere ceza yağdı
- Bakan Bilgin'den 'ara zam' açıklaması
- Adliyeye sevkedilen 25 kişiden 2’si tutuklandı
- Adalar vapurunda can pazarı!
- Eşine kızıp, evi ile aracını yaktı: 'Can güvenliğim yok'
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kadın sürücü son anda kurtuldu
- Kasadan dolar fışkırdı
- Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı