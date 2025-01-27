Adalar’daki müsilaj tehdidi böyle görüntülendi
Marmara Denizi’nde 2021 yılında büyük bir çevre felaketine yol açan müsilaj (deniz salyası) tehdidi yeniden yüzeye çıktı.
Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi’ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu.
Marmara Denizi’nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Adalar’da da görülmeye başladı.
Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka drone ile havadan görüntülendi.
"KİRLİ DENİZE GİRMİYORUM"
17 yıldır Büyükada’da yaşadığını söyleyen Meral Kaya, “Ben müsilaj yüzünden sadece ayağımı sokuyorum. Denize girmekten korkuyorum, hastalıktan korkuyorum. Kendimi korumak için kirli denize girmiyorum” dedi.
Etiketler: #Deniz Salyası #müsilaj #Adalar
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