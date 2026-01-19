Adalet 19 yıldır yok: Hrant Dink katledilişinin yıldönümünde İzmir'de anıldı

Basın açıklamasını İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz okudu. Açıklama sırasında sık sık "Faşizme karşı omuz omuza" , "Faşizme inat kardeşimiz Hrant" sloganları atıldı. Yılmaz, aradan geçen yıllara rağmen adaletin sağlanmadığını vurgulayarak, Hrant Dink cinayetinin yalnızca bir tetikçi davası olmadığını, bu karanlık sürecin tüm sorumlularıyla birlikte yargılanmadan toplum vicdanının rahatlamayacağını ifade etti. Baro Başkanı Av. Sefa Yılmaz, Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de sokak ortasında katledildiğini hatırlatarak, “Kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, halkların birliğini ve kardeşliğini savunan bir sosyalistti. Güpegündüz, arkasından vurularak öldürüldü” dedi.

Yılmaz, Hrant Dink’in sözlerini anımsatarak, “Hrant, ‘Kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz’ diyerek yaşayan bir kardeşimizdi. Onu bizden kopardılar” ifadelerini kullandı.

“CİNAYETE GİDEN SÜREÇ HİÇBİR ZAMAN ETKİN ŞEKİLDE SORUŞTURULMADI”

Cinayetin yalnızca tetikçi ve birkaç kişiyle sınırlandırılmasının adalet duygusunu zedelediğini belirten Yılmaz, “Hrant’ın katline giden süreci adım adım örenler, tıpkı diğer siyasi cinayetlerde olduğu gibi etkin biçimde soruşturulmadı” diye konuştu. Davayı unutturmayan yüzbinlerce insanın yıllardır adalet arayışını sürdürdüğünü söyleyen Yılmaz, “Aradan geçen neredeyse 20 yıla rağmen bu ülkede hiçbir aydın, demokrat ve ilerici insan adaletin tecelli ettiğini hissedemedi” dedi.

“RAKEL DİNK’İN SÖZLERİ HALA YOL GÖSTERİYOR”

Konuşmasında Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’in cenazede yaptığı konuşmayı da hatırlatan Yılmaz, “Rakel Dink, ‘Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılmaz’ demişti. İşte geçen yıllar boyunca bu karanlığın sorgulanmaması için düzen tüm çabasını ortaya koydu.” dedi.

YARGI SÜRECİ VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

Yılmaz, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nun 2008 tarihli raporunda Hrant Dink’e yönelik tehdidin bilindiğinin açıkça yer aldığını hatırlattı. İlk davada sanıkların örgüt suçundan beraat ettirildiğini, ancak savcının kararı temyiz ettiğini ve Yargıtay’ın bozma kararı verdiğini belirtti.

2014’ten itibaren kamu görevlileri hakkında davalar açıldığını söyleyen Yılmaz, “FETÖ bağlantısına dair iddialar ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ciddiye alındı. Dosyada 85 sanık yer aldı; bazılarına müebbet, bazılarına hapis, bazılarına ise beraat kararı verildi. Ama toplum vicdanı hiçbir zaman rahatlamadı” dedi.

“ALİ AYDIN CİNAYETİNİ DE MÜNFERİT GÖRMÜYORUZ”

Konuşmasında geçtiğimiz hafta öldürülen İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi eski Eşbaşkanı Av. Ali Aydın’ı da anan Yılmaz, “Ali Aydın iyi bir avukat, iyi bir insan hakları savunucusu ve devrimciydi. Bu cinayeti münferit görmememizin nedenlerinden biri Hrant Dink’tir” diye konuştu.

Metin Göktepe, Uğur Mumcu ve Onat Kutlar’ı da anan Yılmaz, “Bu ülkenin aydın insanlarını hayattan koparan cinayet şebekelerinin bir gün hukuk önünde gerçekten hesap verdiğini görmek için mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu ülkenin emekçileri Hrant başta olmak üzere katledilen tüm arkadaşlarımızı yattıkları yerden kaldıracak, kimsenin bir daha düşmeyeceği bir düzen yaratacaktır” dedi.