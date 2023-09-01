Adalet Bakan Tunç'tan 'Özgür Arduç' iddiasına yanıt
Ordu’da Ceren Özdemir'i öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç’un açık cezaevine nakledildiği öne sürülmüştü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan söz konusu iddiaya yalanlama geldi.
Gazeteci Murat Yetkin, Ordu’da evinin önünde Ceren Özdemir’i öldüren ve müebbet hapis cezasına mahkûm edilen Özgür Arduç’la ilgili çarpıcı bir iddiada bulunmuştu.
Yetkin, katil Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığını iddia ederek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenmişti.
YouTube yayınında iddialarını dile getiren Yetkin “2021 yılındaydı galiba. Evet. Ordu'da evinin önünde kendisini takip eden bir cani tarafından bıçaklanarak öldürülen yirmi yaşındaki Ceren Özdemir. Hatırladınız mı? Ceren Özdemir gösteriler düzenlenmişti, işte filan. ‘Hesabı sorulacak’ denmişti, soruldu. Özgür Arduç katili, bıçaklayarak kızı kendi evinin önünde öldürüyor. Efendim, iyi halden dolayı açık cezaevine nakledilmiş" ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN TUNÇ'A SESLENDİ
"Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenmek istiyorum" diyen Yetkin, "Sayın Tunç ne yapıyorsunuz? Yani bir yandan bakıyoruz gazeteci arkadaşlar içeride, bunlara uygulanmıyor. Neden? Çünkü efendim devlet suçu. Ya devlet suçunu devlet affeder. Devlet, yani devlet suçunu affeder" diye konuşmuştu.
O İDDİALARA BAKANLIKTAN YALANLAMA
Son olarak konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ordu’da evinin önünde Ceren Özdemir’i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.
Tunç, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç’un açık cezaevine alındığı iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.
"KANUN GEREĞİNCE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILAMAZ"
Bakan Tunç yaptığı açıklamada, “Ordu’da evinin önünde Ceren Özdemir’i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği için kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz” dedi.
Tunç, asılsız iddiaların infiale sebep olabileceğini belirterek, “En temel basın ilkelerine dahi uyulmadan yapılan yalan haber ve dezenformasyon, en başta Ceren Özdemir kızımızın ailesini derinden üzecektir. Halkın haber alma özgürlüğünü suiistimal eden, kamu barışını bozmaya yönelik, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.
Ordu’da evinin önünde Ceren Özdemir’i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 1, 2023
Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü,…
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