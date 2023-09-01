Murat Yetkin'den çok konuşulacak iddia: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç açık cezaevine mi alındı?
Ordu’da Ceren Özdemir'i öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç’un açık cezaevine nakledildiği iddia edildi.
Gazeteci Murat Yetkin, Ordu’da evinin önünde Ceren Özdemir’i öldüren ve müebbet hapis cezasına mahkûm edilen Özgür Arduç’la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Yetkin, katil Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığını iddia ederek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi.
YouTube yayınında iddialarını dile getiren Yetkin “2021 yılındaydı galiba. Evet. Ordu'da evinin önünde kendisini takip eden bir cani tarafından bıçaklanarak öldürülen yirmi yaşındaki Ceren Özdemir. Hatırladınız mı? Ceren Özdemir gösteriler düzenlenmişti, işte filan. ‘Hesabı sorulacak’ denmişti, soruldu. Özgür Arduç katili, bıçaklayarak kızı kendi evinin önünde öldürüyor. Efendim, iyi halden dolayı açık cezaevine nakledilmiş" ifadelerini kullandı.
BAKAN TUNÇ'A SESLENDİ
"Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenmek istiyorum" diyen Yetkin, "Sayın Tunç ne yapıyorsunuz? Yani bir yandan bakıyoruz gazeteci arkadaşlar içeride, bunlara uygulanmıyor. Neden? Çünkü efendim devlet suçu. Ya devlet suçunu devlet affeder. Devlet, yani devlet suçunu affeder" diye konuştu.
ÇAKICI'YI HATIRLATTI
Yetkin, “Alaattin Çakıcı, suç örgütü lideri olmaktan beraat etti bu süreçte biliyor musunuz? Bu kadar mı artık suçlu olanlar kollanıyor? Ondan sonra Gezi Davası tutukluları içeride. Milletvekili seçildiğinde de uygulanmıyor. Sayın Tunç, size sesleniyorum, vicdanınıza sesleniyorum, adalet bu mu?” diyerek sözlerini tamamladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
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