Adalet Bakanı Tunç: Oyları bölmeyelim, AK Parti’nin ampulünün altında birleşelim (2)

Yayınlanma: 23.03.2024 - 19:37

Güncelleme: 23.03.2024 - 19:45

31 Mart yerel seçimlerine bir hafta kala Türkiye Cumhuriyeti'nin görevli bakanları AKP için oy istemeye devam ediyor.

Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'taki ziyaretlerinin ardından Karabük’ün Yenice ilçesine gitti.

Akay Meydanı’ndaki ‘halk buluşmaları’ etkinliği kapsamında düzenlenen mitinge katılan Adalet Bakanı Tunç,

Yerli ve milli savunma sanayinin önemine değinen Bakan Tunç, “Terörle mücadelede ve dış tehditlere karşı eğer güçlü olmak istiyorsak, o zaman işte savunma sanayinde de yerli ve milli olmak gerekir dedik, kendi silahlarımızı kendimiz ürettik. Terörün her türlüsüyle mücadele Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayretinde olacağız.” diye konuştu.

ADALET BAKANI TUNÇ'A GÖRE GABAR'DAN PETROL FIŞKIRIYOR

Adalet Bakanı'nın diğer açıklamaları şu şekilde:

“ Bakınız doğalgaz hemen burnumuzun dibinde. Filyos'ta doğalgaz keşfedildiğinde ‘Yok’ dediler. ‘Yok’ diyenler, sandıkta cevabını aldı. İnanmadılar. Çünkü yıllarca oralarda doğalgaz arandı ama bulunamadı. AK Parti'den önce Recep Tayyip Erdoğan'dan önce yıllarca o şirketlere yabancı firmalara paralar ödendi. Yabancı gemiler geldi. Oralarda doğal gaz aradılar. ‘Yok burada’ dediler, kuyuları kapatıp paramızı alıp gittiler.

Ne zaman yerli ve milli gemilerimizde aramaya başladık, işte bulduk. Denizin 2 bin metre dibine borular döşedik. iş makineleri, denizin dibinde kanallar açtı. O borular o kanallara yatırıldı. Makinenin içinde insan var mı? Yok. İnsan, denizin üstünde yukarıda. Robot. 2 bin metre derinlik, 180 kilometre denizin ortasına kadar. Bir de sondaj için 3 bin metre derinlik. Bu başarı nasıl sağlandı? Bu başarı öyle ‘yok’ diyenlerle olmaz. ‘Hayır’ diyenlerle olmaz. Bu başarı arayanlarla oldu. ‘Var’ diyenlerle oldu. Milletimizin emrine sunuldu. Bakın Gabar Dağı'nda petrol yok muydu, vardı. Ama teröristlerden temizledikten sonra oralara huzur geldi, petrol fışkırdı. Şimdi nükleer santral. Nükleeriyle, doğalgazıyla, kömürüyle, petrolüyle enerjide bağımsız olmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz. Milletimizin refahı bu çalışmadan geçer.”

"TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRDIK"

Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdıklarını söyleyen Bakan Tunç, “Başörtüsü diye bir problem vardı bu ülkede. Var mı şimdi? Yok. Ayasofya hayaldi, açılmadı mı? Bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü ve kararlı liderliğinde oldu. Adaletten ayrılmadan, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan temel hak ve özgürlüklerin alanını daha da genişleterek demokrasimizin standartlarını daha da yükselterek Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.