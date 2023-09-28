Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanlığı Altın Portakal'dan çekildi

Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:36

Güncelleme: 28.09.2023 - 09:48

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’nde, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden alınan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ belgeselini "FETÖ propagandası" olarak niteledi.

Festivalden çekilme kararı alan bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz."

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’nde, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden alınan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ belgeseli, yarışma seçkisinden çıkarılmıştı.

Belgesele uygulanan sansür sonrası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce jüri daha sonra da yönetmenler çekilmişti.

Son olarak belgeselin yönetmeni Nejla Demirci sansürün kaldırıldığını duyurmuştu.