Altın Portakal'da dayanışma kazandırdı: Sansür kaldırıldı!

“Kanun Hükmü” belgeseline uygulanan sansür sonrası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde önce jüri daha sonra da yönetmenler çekilmişti. Belgeselin yönetmeni Nejla Demirci sansürün kaldırıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 08:19
Altın Portakal'da dayanışma kazandırdı: Sansür kaldırıldı!
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Belgesel yönetmeni Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 20 jüri üyesi, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” adlı belgeseli yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini de duyurmuştu.

Son olarak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı aldı.

Kanun Hükmü belgeselinin yönetmeni Nejla Demirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sansürün kaldırıldığını duyurdu. 

Söz konusu paylaşım şu şekilde: 

"KAZANDIK! Sinemamız, halkımız, Antalya, @AntalyaFF emekçileri el ele verdik ve demokrasi mücadelemizi KAZANDIK”


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