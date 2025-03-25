Adalet Bakanı Tunç'tan 'boykot' tepkisi: Merkez medya için 'basın özgürlüğü' hatırlatması yaptı!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 15:42

Güncelleme: 25.03.2025 - 16:03

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların ardından başlayan protestoları iktidara yakınlığı ile bilinen bazı yayın kuruluşlarının yayımlamaması büyük tepki çekmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Saraçhane'de düzenlene mitingi yayımlamayan kanalları ve o kanalların bağlı olduğu markaları boykot etme çağrısı yapmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklama yaparak, merkez medya için 'basın özgürlüğü' hatırlatması yaptı ve 'boykot' çağrısına tepki gösterdi.

Tunç, Özel'in CNN International'a verdiği röportajda "Türkiye’de yargı bağımsız değildir" ifadesine de yanıt verdi.

"TÜRK YARGISI BAĞIMSIZDIR, TARAFSIZDIR"

Bakan Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"İfade özgürlüğünün halkın doğru bilgilendirilmesinin teminatı ve demokrasinin olmazsa olmazı basın kuruluşlarının yine düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması, tezahüratlarla yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir.

Yayın politikası ne olursa olsun bugüne kadar hiçbir basın kuruluşu bu şekilde hedef alınmamıştır. Medyanın kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini yerine getirmesinden, yargının yürüttüğü soruşturmalara dair haberleri duyurmasından rahatsız olanlar suçluluk psikolojisiyle yabancı basın kuruluşlarına ülkemizi şikayet etmekten de geri durmamaktadır. Yabancı bir yayın kuruluşuna 'Türkiye’de yargı bağımsız değildir' demek çirkin bir algı operasyonundan başka bir şey değildir. Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır."