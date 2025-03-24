Gazeteciler ve siyasilere ev baskını: Bazı isimler serbest bırakıldı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve belediyelere yönelik operasyonların ardından başlayan protestolar sürerken, İzmir'de sabahın erken saatlerinde polis tarafından ev baskınları düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltıların ardından bazı isimler için karar verildi.
İBB'ye yönelik operasyonların ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararlarının ardından da devam etti.
Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, bu sabah saatlerinde çok sayıda kişinin evine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
SERTBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınanlar arasında SOL Parti İzmir İl Başkanı ve BirGün yazarı Barış İnce ile eşi Sevil İnce de bulunuyordu. Sevil İnce serbest bırakılırken Barış İnce'nin gözaltı süreci devam etti.
Öte yandan İzmir Barosu avukatları ve 97 öğrencinin de serbest bırakıldığı öğrenildi. CHP Urla Gençlik Kolları Başkanı da serbest bırakılan isimlerin arasında yer aldı.
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