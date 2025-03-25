Çağlayan Adliyesi'nde neler oluyor? Savcı 'karar' değiştirdi: Gazetecilere tutuklama talebi!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 13:11

Güncelleme: 25.03.2025 - 13:24

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) dün şafak operasyonuyla gözaltına alınan 9 gazeteciden 6’sının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.

ÖNCE "ADLİ KONTROLLE SERBEST" DENİLDİ

TGS'nin ilk açıklamasında, AFP Muhabiri Yasin Akgül, Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun, Foto Muhabiri Bülent Kılıç, Muhabir Zeynep Kuray, İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi Foto Muhabiri ve eski Cumhuriyet gazetesi muhabiri Gökhan Kam'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilmişti.

Gazetecilik "kontrol" edilemez!



Gözaltına alınan gazetecilerden adli kontrol şartıyla bırakılanlar ????



??AFP Muhabiri #YasinAkgül,

?? Now Haber Muhabiri #AliOnurTosun,

?? Foto Muhabiri #BülentKılıç,

?? Muhabir #ZeynepKuray,

?? İBB Foto Muhabiri #KurtuluşArı,

?? Bakırköy… https://t.co/b84qg6lFNU — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 25, 2025

SAVCI KARAR DEĞİŞTİRDİ

TGS'den yapılan ikinci açıklamada ise, savcının karar değiştirdiği ve 6 gazeteci için tutuklama talep edildiği belirtildi.

TGS'nin X paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Çağlayan Adliyesi'nde neler oluyor?

Altı meslektaşımızın adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı bilgisini avukatlarımızdan aldık ve bunu kamuoyu ile paylaştık. Ancak sonrasında ne olduysa oldu, sayın savcı kararını değiştirdi ve gazeteciler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Meslektaşlarımız gazetecidir. İşleri, halka haber vermektir. Bırakın tutuklamaya sevki, gözaltına dahi alınmamaları gerekirdi. Tüm meslektaşlarımızı, destek ve dayanışma için #ÇağlayanAdliyesi'ne davet ediyoruz."