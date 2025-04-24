Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin: "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk"

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:46

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:13

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bugün yaptıkları görüşme sonrası açıklamada bulundu.

Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’la bakanlıkta bugün gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

''TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK''

Tunç açıklamasında, "Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadesini kullandı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Koçyiğit görüşme sonrası yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Adalet Bakanı'yla aslında 1 Ekim'den beri başlayan tartışmalar vesilesiyle bunun sürece yapacağı katkıları, yasal düzenlemeleri geniş bir zeminde konuşma fırsatı bulduk. Öncelikle konuşma başlığımızın, İmralı'da bulunan ve 27 Şubat çağrısıyla da Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını aralayan, Kürt sorununun demokratik çözümünde yeni bir eşik atlamamızı sağlayan Sayın Öcalan'ın çalışma, sağlık koşulları olduğunu ifade etmek isterim. Bu konuda Sayın Bakan'a, 'tecrit koşullarında bu sürece Sayın Öcalan'ın katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesi açısından Sayın Öcalan'ın koşullarının en önemli başlık olduğunu ve derhal, bir an önce artık bu koşulların amasız fakatsız düzeltilmesi gerektiğini' kendilerine ifade ettik. Bu konuda sanırım önümüzdeki dönemde bu bazı gelişmeler görme şansımız da olacak. Özellikle İmralı heyeti dışında oraya farklı heyetlerin gitmesi, farklı milletvekillerinin, farklı siyasi partilerin, aydınların, yazarların, gazetecilerin gitmesi ve yine Sayın Öcalan'ın görmek istediği, görüşmek istediği bazı aydınların, yazarların, gazetecilerin adaya gitmesi, onunla temasta bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizdik."

ADALET SİSTEMİYLE İLGİLİ TALEP

Türkiye'de adalet sistemiyle ilgili çok geniş sorunların olduğunu ve bu sorunları görüşmede kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyleyen Koçyiğit, kendileri için en önemli temel başlıklardan birisinin, halihazırda cezaevinde bulunan hasta mahpuslar olduğunu söyledi.

Koçyiğit, "Gerçek anlamda bunun ne insani ne vicdani ne de hukuki olmadığını her birimiz biliyoruz. O anlamıyla, hasta mahpuslar açısından hızla bir düzenleme yapılması, halihazırda adli tıp raporları alanların hızla cezaevinden salıverilmesi konusunda da görüş ve düşüncelerimizi kendilerine yine ifade ettik, taleplerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Kovid yasası olarak bilinen, pandemi döneminde, örgütlü suçlar hariç, cezaevinden şartlı salıverilme koşullarını düzenleyen yasaya ilişkin bir infaz paketi bulunduğunu aktaran Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Oradaki bu örgütlü suçları istisna tutan meselenin ortadan kaldırılması ve gerçek anlamda herkesi kapsayan, eşitlikçi bir yaklaşımın gözetilmesi gerektiğini de kendilerine ifade ettik. Özellikle bu önümüze gelecek olan infaz paketinde, biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce de iptal ettiği 'örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme' maddesi vardı. Anayasa Mahkemesi bunu iade etmişti ama ne yazık ki Meclis’ten geldiği gibi aynı şekilde düzenlendi, geçti. Şimdi yeniden pakete konulmasına dair bazı bilgiler aldık. Bunun mutlaka amasız, fakatsız ortadan kaldırılması lazım. Bu anlamıyla, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uygun bir düzenleme yapma beklentimizi yine kendilerine ifade etmiş olduk."

Gülistan Kılıç Koçyiğit, yine en büyük sorunlardan birisinin, cezalarını tamamlamış olmalarına rağmen İdari Gözlem Kurulu kararlarıyla cezaevinden çıkamayanların durumu olduğunu aktararak, "Tamamen subjektif, keyfi gerekçelerle insanların cezalarını çekmiş olmalarına rağmen cezaevinde kalmalarını sağlayan bu meselenin reforme edilmesi, gözden geçirilmesi, bu kurulların demokratikleştirilmesi ama bununla beraber de bütün bu gözlem kurulu kararlarının kriterlere, yani objektif kriterlere göre karar vermesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Bu anlamıyla, gelecek ilk pakette de İdari Gözlem Kurullarının bu keyfi, gerçek anlamda aslında ikinci bir cezalandırma mekanizması olan bu kurulun demokratikleşmesi, yapısının demokratikleşmesi, kararlarının da objektif kriterlere göre verilmesi gerektiğine dair bir düzenlemenin hızla gelecek ilk yasal pakete konulması gerektiğini ifade etmiş olalım" şeklinde konuştu.

"HEPİMİZ AÇISINDAN ORTAK BELİRLEMELERİMİZ VAR''

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, bir gazetecinin, "Öcalan’ın tecriti konusunda ve İnfaz Yasası ile ilgili istediğiniz düzenlemelere Sayın Bakan’ın yanıtı ne oldu?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bütün bunları karşılıklı konuşma fırsatı bulduk. Sayın Bakan da dikkatle bunları not etti. Zaten bazı yasal düzenlemeler gerçekten aslında hepimiz açısından ortak belirlemelerimiz var. Yani birçok hakkaniyetsiz, haksız, eşitliğe aykırı yasal düzenleme olduğunu herkes çok iyi biliyor. Kovid yasası ile ilgili hakkaniyetsizliği, kabul edilemezliği ifade ettik. Kendileri de bu konuda çalışacaklarını ifade ettiler. Söylediğimiz her başlığı dikkatle not ettiler ve bu konuda çalışacaklarını, gelecek dönemde de karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağımızı teyit etmiş olduk."

"KOBANİ DAVASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK''

Koçyiğit, "Öcalan'a umut hakkı gündeme geldi mi?" soruna ise "Sayın Öcalan'ın çalışma koşulları, sağlık güvenlik koşullarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" yanıtını verdi.

"Terör örgütü üyelerinin silah bırakması, kendini feshetmesi halinde örgüt üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme gündeme geldi mi?" sorusunu ise "Hayır, böyle bir gündemi şu an için konuşmadık" sözleriyle cevapladı.

Bir başka soru üzerine Koçyiğit, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere siyasi tutukluların durumunun da konuşulduğunu, Kobani Davası da dahil olmak üzere değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

İhtiyaç olduğunda görüş alışverişinde bulunmak üzere her zaman bir araya gelme konusunda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile sözleştiklerini belirten Koçyiğit, görüşmeden sonra İmralı Adası’na bir ziyaretin olup olmayacağına ilişkin ise "Şu anda zaten bir görüşme yapıldı. Biliyorsunuz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle İmralı Heyeti üyemiz Sayın Pervin Buldan ve Avukatı Özgür Erol bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bundan sonra da bu ziyaretlerin ihtiyaç duyulduğu halde demin de söylediğim kapsamda sadece heyetimizin değil, farklı heyetlerin de farklı kişilerin de gitmesi yönünde biz ifade ettik" dedi.

Koçyiğit, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer siyasi partilere yapılacak ziyaretlere ilişkin taleplerin, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda yapılacak görüşmelerin ardından kararlaştırılacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı heyetinde bulunan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli, Yılmaz Tunç ile 18 Nisan’da görüşecekti. Ancak Önder’in 15 Nisan'da yaşadığı kalp sorunu ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle görüşme ertelendi.

Önder’in sağlık durumu ve Pervin Buldan’ın gelen ziyaretçileri karşılaması nedeniyle grup başkanvekilleri ile Türkdoğan’ın Tunç ile görüşeceği bildirilmişti.