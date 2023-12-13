Adalet Bakanı Tunç'tan 'Sporda Şiddet Kanunu' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden ‘Sporda Şiddet Kanunu’na yönelik bir açıklama yaptı. Tunç “Ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 15:23
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Sporda Şiddet Kanunu' açıklaması
Abone Ol google-news

Hakem Halil Umut Meler’in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından sahada saldırıya maruz kalmasının ardından sporda şiddet gündeme geldi. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Tunç’un söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

“6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuzda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz. 

Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, Müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların Cezanın caydırıcılığı açısından yeniden  değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Yeşil sahalarımızı, dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için elbirliği ile çalışacağız.”


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Halil Umut Meler Faruk Koca

İlgili Haberler

Efsane hakemden Halil Umut Meler açıklaması! 'Dehşet verici'

Efsane hakemden Halil Umut Meler açıklaması! 'Dehşet verici'
Halil Umut Meler taburcu edildi

Halil Umut Meler taburcu edildi
Halil Umut Meler'den Ankaragücü heyetine ret!

Halil Umut Meler'den Ankaragücü heyetine ret!

En Çok Okunan Haberler