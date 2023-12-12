Halil Umut Meler'den Ankaragücü heyetine ret!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, ziyarete gelen sarı-lacivertli ekibin heyetini kabul etmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 21:07
Halil Umut Meler'den Ankaragücü heyetine ret!
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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, başkent ekibinden gelen ziyareti kabul etmedi.

MKE Ankaragücü Başkan Vekili Zeynep Karamancı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.

Hakem Halil Umut Meler, heyeti kabul etmedi.


Halil Umut Meler MKE Ankaragücü Faruk Koca

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