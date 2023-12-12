Halil Umut Meler'den Ankaragücü heyetine ret!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 21:07

Güncelleme: 12.12.2023 - 21:07

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, başkent ekibinden gelen ziyareti kabul etmedi.

MKE Ankaragücü Başkan Vekili Zeynep Karamancı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.

Hakem Halil Umut Meler, heyeti kabul etmedi.