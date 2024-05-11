Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kadın tutuklu ve hükümlüler Anneler Günü sebebiyle bu hafta açık görüşe çıkabilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anneler Günü dolayısıyla 13-17 Mayıs arasında ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların yakınları ile gerçekleştirecekleri görüşmelerin açık olarak yapılmasını sağlayacaklarını açıkladı.

ANKA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 14:06
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kadın tutuklu ve hükümlüler Anneler Günü sebebiyle bu hafta açık görüşe çıkabilecek
Abone Ol google-news

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anneler Günü dolayısıyla 13-17 Mayıs arasında ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların yakınları ile gerçekleştirecekleri görüşmelerin açık olarak yapılmasını sağlayacaklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların, yakınları ile bu hafta yapacakları görüşmelerin Anneler Günü kapsamında açık görüş olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten şu mesajı paylaştı:

BAYRAM VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK GÖRÜŞ 

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15’inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum."


Kadın haberleri anneler günü haberleri

İlgili Haberler

En güzel Anneler Günü mesajları! 2024 Anneler Günü anneye, ablaya, sevgiliye, , kayınvalideye Anneler Günü mesajları

En güzel Anneler Günü mesajları! 2024 Anneler Günü anneye, ablaya, sevgiliye, , kayınvalideye Anneler Günü mesajları
Bu yıl annelere alınacak hediyelerde küçük ev aletleri ve cep telefonları öne çıkıyor

Bu yıl annelere alınacak hediyelerde küçük ev aletleri ve cep telefonları öne çıkıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

DEM Partili Koçyiğit: AKP'ye değil yeni anayasa yapmaya bir şans vermeli

DEM Partili Koçyiğit: AKP'ye değil yeni anayasa yapmaya bir şans vermeli
MEB’e bağlı eğitim kurumlarına atama sonuçları açıklandı

MEB’e bağlı eğitim kurumlarına atama sonuçları açıklandı
İsrail basını iddia etmişti: Ticaret Bakanı’ndan açıklama geldi!

İsrail basını iddia etmişti: Ticaret Bakanı’ndan açıklama geldi!
Euphoria’nın yıldızı Sydney Sweeney’den yeni biyografi filmi

Euphoria’nın yıldızı Sydney Sweeney’den yeni biyografi filmi
Bilim insanları açıkladı... Dünya'nın içinde gizlenmiş bir gezegen mi var?

Bilim insanları açıkladı... Dünya'nın içinde gizlenmiş bir gezegen mi var?
Bakan Göktaş açıkladı… Evlilik kredisinde ilk ödeme ne zaman?

Bakan Göktaş açıkladı… Evlilik kredisinde ilk ödeme ne zaman?
Tarihçi İlber Ortaylı uyardı: 'Suriyeliler parti kurabilir'

Tarihçi İlber Ortaylı uyardı: 'Suriyeliler parti kurabilir'
İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı…

İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı…