Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u protesto eden öğrencilere gözaltı!

Ege Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış töreni düzenledi. Öncesinde rektörlüğün önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törene katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç protesto edildi.

"ADALET BAKANINA BİR SORUMUZ VAR..."

Prof. Dr. Yusuf Vardar - MÖTBE Kültür Merkezi’nin önünde öğrenciler, “Adalet Bakanına bir sorumuz var. Hacettepe’de eli palalı çeteler üniversiteye giriyor ve hâlâ serbestler. Bakana soruyoruz, neden çeteler serbestler” diye bağırdı.

Emniyet güçleri de, 5 öğrenciyi yaka paça gözaltına aldı.

GÖZALTI ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Gözaltın alınma anına ilişkin görüntüler ise, Öğrenci Kolektifleri'nin sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Görüntüler, şu ifadelerle paylaşıldı:

"EGE ÜNİVERSİTESİ’NE GELEN ADALET BAKANI’NA SORUMUZ VAR: Hacettepe Üniversitesi’ndeki eli palalı faşist çeteler neden hala serbestler?

Adalet Bakanı’na soru sormak isteyen arkadaşlarımız yaka paça gözaltına alınıyor.

SORUYORUZ: Bellerinde palayla gezen, memlekete bir gram faydası olmayan faşist çeteler serbestken neden Ege Üniversitesi öğrencileri gözaltına alınıyor?

BAKANI BURADA ADALET NEREDE?"