Kamu personel alımları yakından takip edilirken, Adalet Bakanlığı ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı 1000 personel alımı sınavı ne zaman? Hakim ve savcı yardımcısı alımı başvuruları başladı mı?

ADALET BAKANLIĞI 1000 PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi, Adli Yargı Sınavı, Adli Yargı-Avukat Sınavı ve İdari Yargı Sınavı dört oturum halinde 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Adaylar, Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için başvurularını ÖSYM’nin başvuru ekranı üzerinden 4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlayabilecek. Geç başvurular ise 17 Kasım 2025 tarihinde kabul edilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için sınav ücreti ödenmelidir. Ücretler, katılınan sınav sayısına göre değişmekte olup; 1 sınava katılan adaylar için 1.300 TL, 2 sınava katılan adaylar için 1.950 TL ve 3 sınava katılan adaylar için 2.700 TL olarak belirlenmiştir.