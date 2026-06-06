Adalet Bakanı Gürlek, bakanlık bünyesinde görevlendirilecek 15 bin yeni personelin birimlere göre dağılımını açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı asıl yapılır, şartlar ne?
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında yapabilecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREYE YAPILIR?
Adaylar başvurularını e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler.
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?
8 Bin adliye personeli,
6 Bin 100 cezaevi personeli
900 İcra katibi alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
- Türk vatandaşı olmak,
- İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 22 Haziran 2026 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak.
- Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden;
- Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için 60 ve daha yukarı puan almış olmak,
- Destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı), destek personeli (hizmetli) pozisyonları için ise 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
- Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3 puan türünden;
- Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için 70 ve daha yukarı puan almış olmak.