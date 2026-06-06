Adalet Bakanı Gürlek, bakanlık bünyesinde görevlendirilecek 15 bin yeni personelin birimlere göre dağılımını açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı asıl yapılır, şartlar ne?

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında yapabilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREYE YAPILIR?

Adaylar başvurularını e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

8 Bin adliye personeli,

6 Bin 100 cezaevi personeli

900 İcra katibi alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?