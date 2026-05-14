Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 15 bin personel alımı, 2026 yılında kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce aday için en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı 2026 yılı içerisinde tamamlanacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin personel alımında; 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacının da aralarında bulunduğu toplam 44 farklı unvanda personel istihdam edilecektir.