Muharrem ayında gerçekleşen Aşure Günü'nün hangi günde denk geldiği araştırılıyor. Peki, Aşure Günü ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulacak? 2026 Aşure Günü tarihleri...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

Bu yıl yani 2026 yılında Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla Aşure Günü 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Muharrem ayı 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak.

AŞURE TARİHİ

Aşurenin tarihsel kökeni en net şekilde Hz Nuh’un tufandan sonra gemide kalan son malzemeleri bir araya getirerek yaptığı karışıma dayanır. Bu anlatı yüzyıllardır bilinen ve en çok aktarılan rivayettir. Bu nedenle aşurenin kökü oldukça eski bir hafızaya uzanır.

Zaman geçtikçe bu tatlı farklı dini olaylarla, kültürel pratiklerle ve yerel geleneklerle ilişkilendirilmiştir. Kimi dönemlerde matemle, kimi dönemlerde kutlamayla bağdaştırılmıştır. Bu uzun tarih, aşurenin bugün hâlâ pek çok evde pişirilmesinin temel nedenlerinden biridir. Her yıl yeniden yapılması da bu sürekliliğin doğal bir sonucudur.

Aşurenin anlamını, tarihini ve gelenekteki yerini bilmek hazırlık sürecine ayrı bir sıcaklık katar. Yine de birçok kişi için asıl merak edilen bu büyük tencerenin içinde hangi malzemelerin yer aldığı ve o malzemelerin nasıl bir araya geldiğidir. Aşurenin kıvamını belirleyen şey malzemelerin doğru oranlarda birleşmesi ve pişirme sürecinin dengeli takip edilmesidir. Aşure yapımına geçmek isteyenler malzemeleri, pişirme adımlarını ve püf noktalarını öğrenerek bu geleneği kendi evlerinde sürdürebilir.