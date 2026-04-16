2026 yılı kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından 15 bin kişilik personel alımının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 15 bin personel istihdamı gerçekleştirecek. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan ise henüz yayımlanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

İstihdam kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi kadroların yer alması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının, her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.