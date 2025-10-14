Adalet Bakanlığı’nın 25 sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli bilişim personeli başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...
ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları, 28 Haziran 2021 – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) üzerinden yapılacaktır. Duyuruda belirtilen süre dışında yapılan şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesine başvuru yapabilecektir. Başvuruda sisteme yüklenmesi gereken belgeler şunlardır:
- Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler (transkript de kabul edilmektedir).
- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konularında mesleki tecrübeyi gösteren, kaşe ve ıslak imzalı hizmet belgesi veya belgeler. (Mesleki tecrübe; 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu, aynı Kanunun 4. maddesi (B) bendi ya da 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenerek işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçen hizmetler dikkate alınır.)
- Başvurulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belge için e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK tescil ve hizmet dökümü (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu).
- Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş.
- Gerekli durumlarda adaylardan sisteme yüklenen belgelerin asılları talep edilebilir.
- Özel şartlar altında belirtilen bölümler dışında veya yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olan adayların başvurularının değerlendirilebilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” bölümündeki “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanın yüklenmesi zorunludur.
- Her pozisyon için istenilen belgeler ayrı ayrı sisteme yüklenmeli, eksik veya hatalı yüklemelerden adaylar sorumlu olacaktır. Başvuru tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir. “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.