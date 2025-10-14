Adalet Bakanlığı’nın 25 sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli bilişim personeli başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları, 28 Haziran 2021 – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) üzerinden yapılacaktır. Duyuruda belirtilen süre dışında yapılan şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesine başvuru yapabilecektir. Başvuruda sisteme yüklenmesi gereken belgeler şunlardır: