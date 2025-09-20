Adalet Bakanlığı açıkladı: Adalet Bakanlığı banka promosyonu anlaşması yapıldı mı? 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar?

Adalet Bakanlığı banka promosyon anlaşması tamamlanırken gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı banka promosyonu anlaşması yapıldı mı? 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi tamamlandı. Yaklaşık 200 bin Bakanlık çalışanı personeline 99 bin 500 lira promosyon ödemesi yapılacak.

İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar tek seferde peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmadan personellere ayrı ayrı ödenecek.

Ayrıca bakanlık personeline nakit avans kullanma şartlarını taşıyanlara banka tarafından 100.000 TL’ye kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkânı sunulacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 30 Eylül tarihine kadar tamamlanacak. Bakanlık çalışanlarına illere göre farklı tarihlerde yatırılması bekleniyor. Detaylı ödeme takvimi açıklandığında haberimizde yer alacaktır.