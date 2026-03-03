Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan istihdam planına göre, 2026 yılında toplam 15 bin personelin kamu kadrolarına alınması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu personel alımı başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Bakanlık kaynaklarına göre, 2026 yılı personel alımına ilişkin ilan son aşamaya geldi ve detayların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Başvuru kılavuzunda kadro dağılımı, kontenjanlar ve başvuru şartları yer alacak; lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvurularını e-Devlet veya Adalet Bakanlığı’nın resmi internet platformları üzerinden yapabilecek.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı’nın 2026 personel alımı, merkez teşkilatı, adliyeler ve ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Açılması beklenen kadrolar arasında İnfaz ve Koruma Memuru, Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, teknisyen/tekniker, hemşire/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, istatistikçi, işaret dili tercümanı ile destek personeli (aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci) yer alıyor.