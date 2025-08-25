Yurttaşlar, İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (2025-GYS) hakkında ayrıntıları merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı başvurular başladı mı? 2025 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ne zaman?

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Sınav başvuruları 25 Ağustos 2025’te başlayacak ve 5 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.

2025 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’nın 30 Kasım 2025’te yapılacağını duyurdu.