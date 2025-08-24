Adalet Bakanlığı tarafından 2025 yılında yapılacak 3 bin 500 personel alım süreci devam ediyor. 15 Ağustos’ta başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, özellikle İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı sonuçlarına çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) personel alımı sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI İNFAZ KORUMA MEMURU (İKM) PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından süreçte sözlü mülakat ve uygulama sınavı sonuçları yer alıyor. Adalet Bakanlığı’nın önceki alım takvimleri incelendiğinde, sonuçların genellikle başvuruların sona ermesinden 1 ila 2 ay içinde açıklandığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2025 İKM alımı sonuçlarının Eylül ayının ilk haftalarında ilan edilmesi bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI İNFAZ KORUMA MEMURU (İKM) PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi (pgm.adalet.gov.tr) üzerinden erişebilecek. Bunun yanı sıra, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak e-Devlet Kapısı üzerinden de sorgulama yapılabilecek.