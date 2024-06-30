Adalet Bakanliği, infaz sisteminin aksaklıklarını gizleyemiyor

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

Adalet Bakanlığı, raporlarında infaz sistemindeki aksaklıkları gizleyemiyor. Bakanlığın, “2024-2028 Stratejik Planı”nda suç ve yaptırım dengesinin düzenlenmesi gerektiği hedeflenmişti. Bunun için de “adli sicil mevzuatının” yeniden yapılandırılması planlanarak, hedefin sağlanabilmesinde “cezaların daha caydırıcı olmasının” gerekliliğine değinildi. Bununla birlikte plan kapsamında suç türlerine göre standartların belirlenmesi ve suçla etkin mücadele için infaz sisteminin “cezasızlık algısını ortadan kaldıracak biçimde” yeniden düzenlemesi gerektiği de kaydedildi. Belgede tehdit olarak ise “kamuoyunda cezaların caydırıcı olmadığı inancının yaygın olmasını” gösterdi.

CEZASIZLIK ALGISI KIRILAMIYOR

Bakanlığın Strateji ve Geliştirme Başkanlığı’nın 2023 faaliyet raporunda da kurumun tehditleri arasında “kamuoyunda cezaların caydırıcı olmadığı inancının yaygın olması” yine gösterildi. Bunun yanı sıra bakanlık, suç tiplerinin ve işleniş şekillerinde karmaşıklığın artmasını da tehdit olarak gösterirken strateji belgesinde ise “suçun önlenmesi konusunda önleyici mekanizmaların bazı koşullarda yetersiz kaldığı” değerlendirmesinde bulunulmuştu. Ayrıca, bakanlığın bilişim sistemlerinin siber saldırılar karşında yetersiz kaldığı ve siber saldırıların arttığı da açıklandı. Bakanlığın zayıflıkları arasında da, “yargı organlarının iş yükünün fazla olması”, “yargıda ortalama dosya görülme sürelerinin fazlalığı” ve “adalet personelinin özlük haklarının yetersiz olmasının” kaydedilmesi dikkat çekti.