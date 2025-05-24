Adalet Bakanlığı'ndan 'Minguzzi' cinayeti açıklaması: Kaç kişi tutuklandı?

İstanbul Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet
Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davada 13 kişi tutuklandı.
Adalet Bakanlığı, Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin devam
eden yargılama süreçlerine dair özellikle 23 Mayıs 2025 tarihli duruşmada
verilen tahliyelere dair açıklamalarda bulundu.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Ahmet Minguzzi cinayeti ve
bağlantılı olaylarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen cinayet soruşturmasında 4
suça sürüklenen çocuğun (S.S.Ç.) ‘çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme’
suçundan tutuklu bulunduğu belirtildi.
Minguzzi’nin mezarına zarar verilmesiyle ilgili Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise 1 kişi
tutuklandı.
TEHDİT SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLU
Minguzzi ailesinin sosyal medyada tehdit edilmesine ilişkin
yürütülen soruşturma kapsamında bugün Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi’nde görülen
23 Mayıs 2025 tarihli duruşmada, 5 suça sürüklenen çocuk (S.S.Ç.) hakkında
‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu kişilerden
1’i ‘zincirleme silahla tehdit’ suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına
çarptırılarak hükmen tutukluluğunun devamına karar verildi.
Diğer 4 çocuk hakkında ise beraat kararı verildi ve adli
kontrol hükümleri uygulandı. Aynı soruşturma kapsamında, 2 yetişkin kişi
hakkında ‘birden fazla kişi ile tehdit, suçu ve suçluyu övme, hakaret’ suçlarından
iddianame düzenlendi.
TOPLAM TUTUKLU SAYISI 13
Ayrıca, Ahmet Minguzzi ile aynı mahallede oturan bir kişinin
sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle, cinayet zanlılarının arkadaşları
olduğu belirtilen kişiler tarafından darbedilmesine yönelik İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 5 tutuklu olduğu
belirtildi.
Buna göre, Ahmet Minguzzi davasında; cinayetten 4 kişi,
mezara zarar vermekten 1 kişi, aileyi tehditten 3 kişi, Minguzzi’nin arkadaşının
darbedilmesi ile ilgili 5 kişi olmak üzere toplam 13 kişinin tutuklu olduğu
ifade edildi.