Adalet mekanizmasının işleyişini hızlandırmak ve adliye sarayları ile cezaevlerindeki personel açığını kapatmak adına 2026 yılının en büyük istihdam hamlelerinden birine imza atılıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler, branş dağılımı nasıl?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, resmi başvuru kılavuzu üzerindeki teknik çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Henüz net bir tarih verilmemiş olsa da, ilanın haziran ayından sonra Kamu İşe Alım Platformu ve e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılması bekleniyor.

2026 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?

15 bin kişilik dev istihdamın branşlara göre dağılımı büyük ölçüde netleşti. Bu yıl da aslan payı, adliyelerin ve ceza infaz kurumlarının en çok ihtiyaç duyduğu kâtip ve gardiyan kadrolarına ayrıldı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personelin unvanlarına göre kontenjan sayıları şu şekilde listeleniyor:

Zabıt Kâtibi: 5.259 kişi

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

Mübaşir: 1.041 kişi

İcra Kâtibi: 900 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

Psikolog: 410 kişi

Teknisyen: 322 kişi

Büro Personeli: 316 kişi

Hemşire: 286 kişi

Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için öncelikle 2024 KPSS sınavından geçerli bir puan almış olmaları gerekecek. Başvurular, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet kapısı üzerinden, diğer kadrolar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden online olarak alınacak. Adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması temel şartlar arasında yer alıyor.