Adalet Bakanlığı'ndan Ferhat Tunç için 'kırmızı bülten' talebi!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:53

Güncelleme: 21.11.2023 - 12:53

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında dönemin başbakanı Binali Yıldırım’a 'hakaret' ettiği iddiasıyla açılan davanın 11. duruşması Büyükçekmece 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı’nın Interpol'den Tunç’un yakalanması için, 'kırmızı bülten' çıkarılmasını talep ettiğini aktardı. Mahkeme, yakalama emrinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını kaydetti.

"İFADEMİN ALINMASI İÇİN TALEPLERİMİZ OLDU, AMA..."

Ferhat Tunç, söz konusu gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Doğrusu çok şaşkınım! Adalet Bakanlığı hakkımda kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunmuş. Ülkeden ayrılmama neden olan, hakkımda açılmış davaları avukatım Fatma Hopikoğlu aracılığıyla takip etmekteyim. İkamet ettiğim Almanya'da ifademin alınması için her seferinde talebimiz oldu. Almanya, tüm davalarla ilgili Türk yargısının ifademin alınması yönündeki talebini her seferinde geri çevirdi; hakkımdaki iddiaların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek..."