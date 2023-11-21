Adalet Bakanlığı'ndan Ferhat Tunç için 'kırmızı bülten' talebi!
Adalet Bakanlığı'nın Interpol'den kendisi hakkında 'kırmızı bülten' çıkarılmasını talep ettiğini duyuran Ferhat Tunç, "Doğrusu çok şaşkınım" dedi.
Sanatçı Ferhat Tunç hakkında dönemin başbakanı Binali Yıldırım’a 'hakaret' ettiği iddiasıyla açılan davanın 11. duruşması Büyükçekmece 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı’nın Interpol'den Tunç’un yakalanması için, 'kırmızı bülten' çıkarılmasını talep ettiğini aktardı. Mahkeme, yakalama emrinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını kaydetti.
"İFADEMİN ALINMASI İÇİN TALEPLERİMİZ OLDU, AMA..."
Ferhat Tunç, söz konusu gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Doğrusu çok şaşkınım! Adalet Bakanlığı hakkımda kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunmuş. Ülkeden ayrılmama neden olan, hakkımda açılmış davaları avukatım Fatma Hopikoğlu aracılığıyla takip etmekteyim. İkamet ettiğim Almanya'da ifademin alınması için her seferinde talebimiz oldu. Almanya, tüm davalarla ilgili Türk yargısının ifademin alınması yönündeki talebini her seferinde geri çevirdi; hakkımdaki iddiaların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek..."
Doğrusu çok şaşkınım!— FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) November 20, 2023
Adalet Bakanlığı hakkımda kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunmuş. Ülkeden ayrılmama neden olan, hakkımda açılmış davaları avukatım Fatma Hopikoğlu aracılığıyla takip etmekteyim. İkamet ettiğim Almanya'da ifademin alınması için her seferinde talebimiz…
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'a kar geliyor!
- 'Tuzlaspor'u araştırırken kongre üyesini buldum'
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Bahçeli'den, Erdoğan'ın 50+1 çıkışına yanıt
- Ümit Dikbayır'dan istifa kararı!
- Anne ve kızını katleden komşu tutuklandı
- Kurdeleyi jandarma komutanına tutturdular
- Yargıtay’dan Can Atalay kararı
- Silahı kafasına dayadı!
- Hasat edilmeyi bekleyen mısırlara rüzgar engeli