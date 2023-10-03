Son dakika... Cumhuriyet gündeme getirmişti: Adalet Bakanlığı'ndan 'saç kazıma' soruşturması

Yayınlanma: 03.10.2023 - 21:33

Güncelleme: 03.10.2023 - 21:53

"Sığınmacı" haberleri üzerinden yapılan operasyonlarda tutuklanan Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı’nın saçlarının üç numaraya vurulduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği olay sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Sincan'daki 'saç kazıtma' ve benzeri olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanlığı, Genel Yayın Yönetmenimiz Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı ile ilgili, basında gündem olan Sincan cezaevindeki saç kazıma ve benzeri olaylarla ilgili soruşturma başlattı.



Genel Yayın Yönetmenimiz Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı, Adalet Bakanlığınca görevlendirilen… pic.twitter.com/noVgoV7CWy — Aykırı (@aykiricomtr) October 3, 2023

Çolak'ın genel yayın yönetmeni olduğu Aykırı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanlığı, Genel Yayın Yönetmenimiz Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı ile ilgili, basında gündem olan Sincan cezaevindeki saç kazıma ve benzeri olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı, Adalet Bakanlığınca görevlendirilen müfettişe bilgi verdi."