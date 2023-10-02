Cumhuriyet duyurmuştu: Çolak ve Çardaklı'ya 'saç kazıtma' iddiası Meclis gündeminde

"Sığınmacı" haberleri üzerinden yapılan operasyonlarda tutuklanan Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı’nın saçlarının üç numaraya vurulduğu iddiası İYİ Parti tarafından Meclis gündemine taşınıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:05
Cumhuriyet duyurmuştu: Çolak ve Çardaklı'ya 'saç kazıtma' iddiası Meclis gündeminde
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Sığınmacı karşıtlığı üzerinden “halkı kin ve nefrete sürükleme” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı'nın cezaevinde saçlarının 3'e vurulduğu ortaya çıkmıştı.

"Rutin uygulama" denilerek yapılan bu işleme ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Çolak’ın avukatı Ömer Furkan Dağ, “Kişilerin alışılmışın dışında bir saçı yoksa ya da toplum sağlığını tehdit eden bir durum yoksa böyle bir uygulama yapılamaz. Bu insan haklarına aykırı bir durum. Aynı zamanda ülkemizdeki yasalar da bunu yasaklıyor. Bu ‘rutin’ bir uygulama haline gelemez” demişti.

Tepki yaratan uygulama, İYİ Parti tarafından Meclis gündemine taşınacak. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"TBMM'deki yeni yasama yılında ilk takip edeceğimiz konu bu iddialar olacak. Konuyla ilgili bugün hemen soru önergesi hazırlıyorum. Ayrıca iddialara cevap alabilmek için kamuoyu nezdinde ne gerekiyorsa da yapacağız. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu da ayrıca göreve davet ediyorum."

 


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