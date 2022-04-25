Adalet Bakanlığı'nın promosyon sözleşmelerindeki 'hazırlık' tepki çekti
Banka promosyon sözleşmelerinde “düşük maaşa düşük promosyon” verileceği bilgisi tepki ile karşılandı. Türk Büro-Sen, 20 Temmuz 2007’de yürürlüğe giren “banka promosyonları” konulu genelgeyi işaret ederek promosyonların her personel için eşit tutarlarda olması gerektiğini vurguladı.
Adalet Bakanlığı’nda yenilenecek banka promosyon sözleşmelerinde “düşük maaşa düşük promosyon” verileceği bilgisi çalışanların tepkisini çekti.
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, 20 Temmuz 2007’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “banka promosyonları” konulu genelgeye dikkat çekti. Bu genelgede, promosyonların her personel için eşit tutarlarda olacağının belirtildiğine işaret edilen yazıda, “Bakanlığınızca, personele aldıkları maaşa orantılı olarak banka promosyon sözleşmeleri yapılacağı yönünde duyumlar sendikamız genel merkezine ulaşmıştır. Söz konusu durum ise, düşük maaş alan personelin düşük promosyon almasına, yüksek maaş alan personelin ise yüksek promosyon almasına neden olacağından personel arasında huzursuzluk oluşmuş, çalışma barışı bozulmuştur” denildi.
"HERKESE EŞİT OLMALI"
Promosyon anlaşmasının kişiye özel farklılık taşıyacak şekilde düzenlenmesinin “düşük maaş alan personelin dışlandığı ve düşünülmediği izlenimine kapılmasına” neden olacağına işaret edilen yazıda, promosyonun maaşla bir ilgisi olmadığı belirtildi. Promosyon sözleşmesinin amacının bankayla kurulan ilişki doğrultusunda ve mevzuat çerçevesinde personele belli bir ölçüde olanak sağlamak olduğu ifade edilen yazıda, “Böyle bir imkânın kullanılması aşamasında ise, personeli kayırmak ve adaletsiz bir promosyon dağılımına imkan vermek kamu kurumunun itibarını zedelemekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir” denildi. Yazıda, tüm personele banka promosyon sözleşmelerinde eşit promosyon bedeli uygulanması, promosyon şartnamesinin sendikaya bildirilmesi istendi.
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