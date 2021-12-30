Çalışan ve emekliler promosyon sözleşmelerinin yenilenmesini istiyor

30 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Milyonlarca çalışan ve emekli, önceki yıllarda imzalanan ve süresi devam eden promosyon sözleşmelerinin, başta enflasyon olmak üzere ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle yenilenmesini istiyor.

Promosyon sözleşmeleri çeşitli sürelerle imzalanıyor. Üç yıllık olan da var beş yıllık olan da. Bazı sözleşmeler geçmiş yıllarda imzalandığı için bitiş süreleri gelecek yıllara uzanıyor. Bu yıl dövizdeki artış ve enflasyondaki yükseliş nedeniyle geçmiş yıllarda imzalanan sözleşmelerde verilen tutarlar düşük kaldı. Yeni imzalanan sözleşmeler ise çok daha avantajlı hale geldi. Çalışanlar ve emekliler promosyon hesabının yeniden yapılmasını istiyor. Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, geçmiş yıllarda imzalanan sözleşmelerde üç yıl için 3 bin lira alınabilirken, yeni imzalanan sözleşmelerde bir yıl için 3 bin lira alındığına dikkat çekti. Yeni sözleşmelerde çok daha yüksek miktarlar olduğunu dile getiren Hamzaçebi, “Eskiden imzalanan ve devam eden sözleşmeler mutlaka yenilenmeli. Bunun için de kamu kurumlarının girişimde bulunması lazım. Bankalarla görüşsünler. Milyonlarca kamu çalışanı ve emekli mağdur olmuş durumda” dedi.