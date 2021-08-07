EPDK'den petrol ve LPG'de promosyon kararı

Petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

AA
07 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:24
EPDK'den petrol ve LPG'de promosyon kararı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, petrol ve LPG piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

YAZILI İZNİNİ ALMAK ZORUNDA

Dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonların maliyetlerine ilişkin bayilerden söz konusu sınır dahilinde bir bedel talep etmeleri durumunda, bayilerini her bir finansal promosyon için promosyonun süresi, kapsamı ve maliyeti yönünden bilgilendirmek ve bayinin katılımı için yazılı iznini almak zorunda olacak.

Bayilerin finansal promosyonlara katılımı ihtiyari olacak.


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