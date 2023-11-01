‘Adalet doğayı savunmalı’
Muğla Marmaris’te Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilmek istenen derin deniz deşarjı projesine karşı açılan davanın duruşması dün Muğla İdare Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada Bozburun’un içme suyu sorununu çözme iddiasında olan projenin doğada yaratacağı yıkımın geri döndürülemez olduğu ve projenin kamu yararını gözetmediği vurgusu yapıldı.
Marmaris Kent Konseyi açıklamasında, “Desalinasyon sonucu ortaya çıkan aşırı yoğun tuzlu suyun yeniden denize geri verilmesi nedeniyle en önemli karbon yutak alanlarından olan denizin ve ormanlardan daha fazla oksijen üreten koruma altındaki deniz çayırlarının yok olması kabul edilemez bir gerçek olarak önümüzde duruyor” denildi.
Ayrıca bölgenin Akdeniz fokunun da yaşam alanı olduğunun belirtildiği açıklamada, “Adaletin doğa savunusundan yana kurulmasına katkı vermesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
KARADENİZ’DE VHS VİRÜSÜ
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun, “viral hemorajik septisem” (VHS) virüsünün Türkiye’de görülmeye başladığını ve özellikle Karadeniz’de balık ölümlerine yol açtığını söyledi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de söz konusu hastalığın en çok Fransa’dan gelen yavrularda görüldüğünü belirtirken Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Göktuğ Gül, söz konusu virüsün balıklarda daha çok renk koyulaşması, gözlerde şişme şeklinde kendini gösterdiğini söyledi.
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