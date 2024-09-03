‘Adalete güven kalmadı’

Yayınlanma: 03.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.09.2024 - 04:00

İstanbul Adliyesi önünde avukatlarla birlikte basın açıklaması yapan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, “Ülkemizde yargı bağımsızlığı ve yargıya güven kalmamıştır. Yeni adli yıla girerken ne yazık ki yargının daha da bağımlı hale geldiği ve yargı makamlarının önemli konularda mevcut iktidardan bağımsız karar veremediği örneklerle dolu ve yargıya güveni temelinden sarsan, hukuk devletini derinden yaralayan, tutukluluğun gözdağı, cezalandırma ve baskı aracı olarak kullanıldığı dönemlerden geçiyoruz” dedi.

Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığını söyleyen Saraç, böyle bir sistemde ne hukuk devletinden, ne adaletten, ne de demokrasiden bahsedilemeyeceğini kaydettiği konuşmasında, geçen adli yılda temel hak ihlallerinin artarak devam ettiğini, AYM’nin “Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde” olduğuna ilişkin kararının derhal uygulanması ve serbest bırakılması gerektiğini vurgu yaptı.

