'Meksika'nın son 20 yılından sorumlu...' Ünlü uyuşturucu baronu ABD'de serbest bırakıldı!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 15:51

Güncelleme: 31.08.2024 - 15:51

Meksika'nın en ünlü uyuşturucu baronlarından biri olan Osiel Cardenas, cuma günü ABD'deki cezasını tamamlayarak göçmenlik yetkililerine teslim edildi. Cardenas'ın Meksika'ya iade edilmesi gündemde, ancak bu konuda henüz net bir karar verilmiş değil.

Gulf Karteli'nin eski lideri olan Cardenas, Meksika'nın çalkantılı geçmişinde en kanlı çete şiddetlerinden bazılarına öncülük etti. Özellikle kafatası kesmeleri gibi aşırı şiddet yöntemlerini benimseyerek uyuşturucu kaçakçılığını dönüştürdü. Cardenas, Gulf Karteli'nin silahlı kanadı olan ve eski ordu özel kuvvetlerinden oluşan Zetas'ı kurdu.

2003 yılında bir silahlı çatışma sonrasında yakalanan Cardenas, 2007'de ABD'ye iade edildi ve 2010'da 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zetas, daha sonra bağımsız bir çete olarak faaliyet göstermeye başladı ve bir süre için Meksika'nın en ölümcül suç grubu haline geldi.

İADE BEKLENTİSİ

ABD Hapishane Servisi'nden yapılan açıklamada, Cardenas'ın cuma günü "ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE)" yetkililerine teslim edildiği bildirildi. ICE sözcüsü, Cardenas'ın Indiana'daki Terre Haute hapishanesinde ICE görevlileri tarafından teslim alındığını ve nihai karar verilene kadar gözetim altında tutulduğunu belirtti.

NBC'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden yönetiminin Cardenas'ı pazartesi günü Meksika'ya teslim etmeyi planladığı bildirildi. Meksika hükümetinden bir kaynak, Cardenas'ın Meksika'da halen geçerli olan suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ve ABD'de bir göçmenlik gözaltı merkezinde tutulduğunu söyledi.

ŞİDDETİN MİMARI

Eski ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı Leo Silva, Cardenas'ın son 20 yılda Meksika'da artan vahşi şiddetin doğrudan sorumlusu olduğunu belirtti. Zetas, uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra kontrol ettikleri bölgelerde halktan ve işletmelerden haraç toplama ve fidye için adam kaçırma gibi yöntemlerle korku saldı.

Silva, "Osiel, organize suçların sadece uyuşturucu kaçakçılığından ibaret olmadığı yeni bir dönemi başlattı. Ülkede korku yaratma zihniyetini serbest bıraktı" dedi.