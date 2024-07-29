Adana, Antalya ve Kahramanmaraş orman yangınında son durum!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:47

Güncelleme: 29.07.2024 - 09:47

Türkiye'nin 3 ilinde dün çıkan yangınların 2'sine müdahale sürüyor. 18'inci saatin sonunda Kahramanmaraş'takı yangın kontrol altına alınırken, Adana ve Antalya'daki yangınlara müdahale sürüyor.

ADANA'DA EVLER BOŞALTILDI

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz ve su tankı, 5 iş makinası ile çok sayıda personel yönlendirildi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını söyledi.

ANTALYA'DA MÜDAHALE GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar sürüyor. Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dün kısmen kontrol altına alınan yangının, gece boyunca süren müdahale ile çok fazla büyümediği öne sürüldü.

Gün ağarması ile iki yangın söndürme helikopterinin daha çalışmalara destek vermeye başladığı bildirildi.