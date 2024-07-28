Hatay’da orman yangını!
Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşanan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.
Yangın, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde meydana geldi.
Yangını fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.
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