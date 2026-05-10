Adana'da atlara eziyet: 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı

10.05.2026 00:03:00
Adana'da atlara eziyet eden 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlgili şahıslar hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı uygulanmıştır" denildi.

Adana'da bir grubun 2 ata kırbaçla vurarak işkence ettiği görüntüler kamuoyunda tepki çekti.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında kamuoyunda tepki çeken "Atlara Kırbaçlı İşkence" başlıklı görüntüler yer alması üzerine ekipler tarafından ivedilikle çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde hayvanlara eziyet ettiği belirlenen 3 çocuk hakkında gerekli yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edilmiş olup haklarında başlatılan adli süreç devam etmektedir. Ayrıca ilgili şahıslar hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı uygulanmıştır."

5199 SAYILI KANUN

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanların rahat yaşaması, acı ve eziyetten korunması ve iyi muamele görmesini amaçlayan temel düzenlemedir.

2004'te yürürlüğe giren ve 2024'te güncellenen kanun; hayvanlara kasıtlı zarar vermeyi, terk etmeyi, aç-susuz bırakmayı yasaklar ve sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp aşılanarak alındıkları ortama bırakılmasını esas alır.

Adana'da 2 yaşındaki çocuğu sokak ortasında tekmeledi
Adana'da 2 yaşındaki çocuğu sokak ortasında tekmeledi Adana'da 2 yaşındaki erkek çocuğu, annesi olduğu belirtilen kadın tarafından sokak ortasında dövüldü. Kadın, yerdeki çocuğu tekmeledikten sonra kucağına alıp uzaklaştı.
Enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu: Adana'da kontrolsüz yıkıma tutuklama
Enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu: Adana'da kontrolsüz yıkıma tutuklama Adana'da 5 katlı apartmanın kontrolsüz yıkımı sırasında bir kadının kaldırımda yürürken enkaz altında kalmaktan koşarak kurtulduğu olaya ilişkin gözaltına alınan 4 görevliden yıkım sorumlusu Y.Ç. tutuklandı.
Yer: Adana... Park halindeki 3 TIR'ın akülerini çaldılar: 2 tutuklama
Yer: Adana... Park halindeki 3 TIR’ın akülerini çaldılar: 2 tutuklama Adana'da, sokakta park halindeki 3 TIR’dan 6 aküyü çalan Orhan K. (26) ile Sefa Y. (28), başka bir aracın güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. Şüpheliler tutuklandı, aküler sahiplerine teslim edildi.