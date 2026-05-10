Adana'da atlara eziyet: 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı

Adana'da bir grubun 2 ata kırbaçla vurarak işkence ettiği görüntüler kamuoyunda tepki çekti.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında kamuoyunda tepki çeken "Atlara Kırbaçlı İşkence" başlıklı görüntüler yer alması üzerine ekipler tarafından ivedilikle çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde hayvanlara eziyet ettiği belirlenen 3 çocuk hakkında gerekli yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edilmiş olup haklarında başlatılan adli süreç devam etmektedir. Ayrıca ilgili şahıslar hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı uygulanmıştır."

5199 SAYILI KANUN

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanların rahat yaşaması, acı ve eziyetten korunması ve iyi muamele görmesini amaçlayan temel düzenlemedir.

2004'te yürürlüğe giren ve 2024'te güncellenen kanun; hayvanlara kasıtlı zarar vermeyi, terk etmeyi, aç-susuz bırakmayı yasaklar ve sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp aşılanarak alındıkları ortama bırakılmasını esas alır.