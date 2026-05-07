Yer: Adana... Park halindeki 3 TIR’ın akülerini çaldılar: 2 tutuklama

Seyhan ilçesi Yenimahalle’de 16 Nisan’da saat 04.00 sıralarında, otomobille mahallede dolaşan Orhan K. ile Sefa Y., sokakta park halindeki TIR’ın yanında durdu. Ahmet K.’nin TIR’ında takılı olan 2 aküyü söken şüpheliler, otomobillerinin bagajına koyduktan sonra bölgeden ayrıldı.

Şüpheliler, daha sonra yakın bir sokakta arka arkaya park halinde olan 2 TIR’ın 4 aküsünü daha çaldıktan sonra otomobilleriyle uzaklaştı. O anlar, sokaktaki başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Aküleri çalınan araçların sahiplerinin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin otomobilinin plakasını güvenlik kameralarından tespit etti. Şüphelilerin Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’ne gittiğini saptayan ekipler, adreslerine yapılan baskında Orhan K. ile Sefa Y.’yi gözaltına aldı.

2 TUTUKLAMA

Ekiplerin aramasında çalınan aküler de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Aküler, sahiplerine teslim edildi.