Adana'da dehşet... Evinin kapısında öldürdüler!

Edinilen bilgiye göre olay saat 21.00 sularında Adana'nın Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki Narin apartmanında yaşandı. İddiaya göre, bir şirkette yönetici olarak çalışan Alican Gündüz'ün ikametine gelen N.K. ve yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla Gündüz'e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, apartman önünde park halinde bulunan Gündüz'ün kullandığı çalıştığı şirkete ait aracının dört lastiğinin kesildiği tespit edildi.

Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Gündüz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli N.K. ile yanında bulunan diğer kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. N.K'nın Gündüz'ün yönetici olarak çalıştığı iş yerinden çıkartılan bir işçi olduğu ileri sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.