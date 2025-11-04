Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana'da iş cinayeti: Demir iskelenin zemine çakılması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi

4.11.2025 12:18:00
Adana Seyhan'da 10 katlı bir apartman inşaatında demir iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Müteahhit Y.D.'ye ait 10 katlı apartman inşaatında sıvacı olarak çalışan Siracettin Demirkıran (53) ve İ.G. (45), demir iskele ile metrelerce yüksekliğe çıkarak sıva yapmaya başladı.

İşçiler çalıştığı esnada demir iskele bir anda zemine çakıldı. Durumu fark eden yurttaşlar, polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi.

Image

Ağır yaralanan İ.G., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Siracettin Demirkıran'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Image

Yapılan incelemelerin ardından Demirkıran'ı cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

